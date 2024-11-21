X’e yeni rakip: Bluesky 20 milyon kullanıcıya ulaştı

Elon Musk’a ait X’e rakip olarak ortaya çıkan merkezsiz sosyal ağ platformu Bluesky, 20 milyon kullanıcıya ulaştı.

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Bluesky, Şubat 2023’te halka açıldı. Eylülde 9 milyon olan kullanıcı sayısı, kasımda 20 milyona ulaştı. ABD seçimlerinden beri platform, her gün 100 bin yeni kullanıcı kazanıyor.

Platform, sosyal medya devleri X ve Threads için ciddi bir rakip.

TRT Haber‘in aktardığına göre Bluesky’ın kullanıcı tabanı, 275 milyon aktif kullancısı bulunan Instagram’a ait Threads’in gerisinde kalsa da hızla büyümeye devam ediyor.

Pazar araştırma şirketi Similarweb’e göre Bluesky’ın ABD’deki günlük aktif kullanıcı (DAU) sayısı, Threads ile arasındaki farkı büyük ölçüde kapattı.

15 Kasım’da Twitter’dan Bluesky’a göç arttı. Tam o gün Threads’in kullanıcı sayısının Bluesky’ın yalnızca 1,5 katı olduğu gözlemlendi.

Ayrıca Bluesky, ABD ve Britanya’daki günlük web sitesi ziyaretlerinde de Threads’i geride bıraktı.

Bluesky’ın mobil uygulaması da giderek yaygınlaştı. Similarweb’in aktardığına göre 5 Kasım’daki ABD’de seçimlerinin ardından platformun kullanım oranı yüzde 519 yükseldi.

Uygulama, 13 Kasım’da ABD App Store’da birinci sıraya çıkarak Threads ve X’i geride bıraktı. Android kullanım oranlarıysa yıl boyunca yüzde 360’tan fazla arttı.

Bluesky’ın büyümesinin arkasında X’in kullanıcı verilerini bir yapay zeka şirketine satma ve kullanıcı engelleme özelliğini değiştirme kararları var.

X’in Musk tarafından Trump’ın başkanlık kampanyasını desteklemek için kullanılması da birçok kullanıcıyı uzaklaştırdı.

‘Gerçek’ insan bağlantısı sunduğunu iddia eden Bluesky, kullanıcılarının özel algoritmalar oluşturabilmesi, kendi başlangıç paketlerini tasarlayabilmesi ve kişiselleştirilmiş alan adları gibi özelliklerle rakiplerinden ayrılıyor.