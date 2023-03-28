Türkiye, Rusya, İran ve Suriye’den temsilciler Moskova’da buluşacak

Türk ve İranlı yetkililer Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcılarının nisanda Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geleceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

2011’de başlayan Suriye iç savaşının ardından Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkiler kopmuştu.

Geçen yıl sonunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’la yeniden görüşme süreci konusunda Suriye, Türkiye ve Rusya olarak üçlü bir adım atma isteklerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ilettiğini, bu kapsamda liderler olarak bir araya gelmek istediklerini belirtmişti.

Bunun hemen sonrasında da iki ülkenin savunma bakanları Moskova’da bir araya gelmişlerdi.

Fakat Esad 16 Mart’taki açıklamasında ancak Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki bütün birliklerini geri çekmeye hazır olması ve Suriye iç savaşından önceki durumun yeniden sağlanması durumunda Erdoğan’la görüşeceğini belirtmişti.

Reuters’a konuşan üst düzeydeki bir Türk yetkili, Suriye’deki durumun 3 ila 4 Nisan’da Moskova’da görüşüleceğini duyurdu.