Türk-İş: Açlık sınırı 23 bin 324 lira

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş) şubatta dört kişilik aile için açlık sınırını 23 bin 324 lira, yoksulluk sınırını da 75 bin 973 lira olarak hesapladı.

Fotoğraf: Canva

2025 için asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti.

Türk-İş’in ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Şubat 2025 sonuçlarına göre dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden ‘açlık sınırı’ 23 bin 324 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen ‘yoksulluk sınırı’ysa 75 bin 973 lira.

Araştırmaya göre bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 30 bin 206 lira.

Ankara’da yaşayan dört kişilik ailenin asgari gıda harcaması bir önceki aya göre yüzde 5,39 arttı.