Asgari ücret 'daha cebe girmeden' açlık sınırının altına düştü

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş) açlık sınırını ocakta 22 bin 131 lira olarak açıkladı. Böylelikle açlık sınırı daha ilk aydan 22 bin 104 liralık asgari ücreti geçmiş oldu.

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Bir önceki ay açlık sınırı 21 bin 83 liraydı.

Açlık sınırı dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarları esas alınarak hesaplanıyor.

Yoksulluk sınırındaysa gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçların da yoksunluk duygusu çekmeden karşılanabilmesi için yapılması gereken harcamalar dikkate alınıyor.

Türk-İş‘e göre yine dört kişilik bir ailenin baz alındığı yoksulluk sınırıysa 72 bin 88,14 liraya yükseldi.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 28 bin 756,29 lira oldu.

Gıda enflasyonu

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ‘gıda için’ yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 4,97 arttı. On iki aylık artışsa yüzde 47,06. Verilere göre yıllık ortalama artışsa yüzde 60,30.