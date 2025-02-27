600 bin kamu işçisi için zam talebi açıklandı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) kamudaki 600 bin işçi için zam talebini açıkladı.

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İki sendika kamu işçilerinin ücretlerine 2025-2026’daki artışın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak zam talebini içeren taslağı Çalışma Bakanlığı’na sundu.

Taslaktaki talepler şöyle:

İşçinin en düşük günlük ücreti 1800 liraya yükseltilsin.

2025’in ilk altı ayı için yüzde 50 zam yapılsın.

2025’in ikinci altı ayıyla, 2026’nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılsın. Bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilsin.

Talep edilen zam oranları enflasyonun altında kalması halindeyse oluşacak enflasyon farkı işçiye ödensin.

‘Fedakarlık çalışandan olmaz’

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ‘temennilerinin masada uzlaşı’ olduğunu söyledi: “Greve gittiğimiz dönemler de oldu, grev kolay mesele değil ama işçinin en son gideceği yer grevdir. Bizim isteğimiz müzakere yapılması, işçilerin geçim koşulları dikkate alınıp, orta yolun bulunmasıdır.

Kamu işverenleri adına TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası), sunduğumuz taslağı inceleyip, bize dönüş yapacak. Bu metin üzerinde müzakeremizi yapacağız. ‘Ülkenin durumu şöyle ya da böyle’ denebilir ama fedakarlık çalışandan olmaz.”

‘Amacımız sokağa çıkmak değil’

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert’se ‘umutlu’ olduğunu ifade etti: “Amacımız hiçbir zaman sokağa çıkmak değil. Bu ülkeyi, bu vatanı seviyoruz. Çalışanlarımızı seviyoruz. Onların mutlu olacağı, işverenimizin, sendikalarımızın mutlu olacağı bir anlayışla yol almaya gayret göstereceğiz.”

Sözleşme karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiriyor.