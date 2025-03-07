Trump'tan Rusya'ya gözdağı

Rusya, Ukrayna’nın enerji altyapılarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, nihai bir barış anlaşmasına varılıncaya kadar Rusya’ya önemli yaptırımlar uygulamayı ‘şiddetle’ düşündüğünü söyledi.

Donald Trump. Fotoğraf: AA

Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’yla savaşın sonlandırılması için ABD’yle Ukrayna’nın önümüzdeki hafta Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde görüşeceğini duyurdu.

Zelenski’nin açıklamasından birkaç saat sonra Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın doğalgaz ve enerji tesislerini uzun menzilli füzeler ve İHA’larla vurduğunu bildirdi.

Associated Press‘in haberine göre Rusya karadan, havadan ve denizden Ukrayna’ya 67 füze ateşledi. 194 İHA’yla saldırdı ve Ukrayna’nın 39 İHA’sını düşürdü. Saldırıda biri çocuk en az 10 kişi yaralandı.

Ukrayna hava kuvvetleriyse Rusya’nın füzelerinin öncelikle Ukrayna’nın doğalgaz çıkarma tesislerini hedeflediğini belirtti. Bu, Rusya’nın son 20 günde Ukrayna tesislerine altıncı saldırısı.

Trump’tan yaptırım tehdidi

Trump, Truth Social hesabından paylaşımında Rusya’nın saldırılarının sürdüğüne işaret ederek barışta anlaşılmadığı takdirde yaptırımla tehdit etti.

ABD başkanının açıklaması şöyle:

Rusya’nın şu anda Ukrayna’ya kesinlikle ‘vurduğu’ gerçeğine dayanarak, ateşkes ve barışta nihai bir anlaşmaya varılıncaya kadar Rusya’ya geniş çaplı bankacılık yaptırımları ve gümrük vergileri uygulamayı şiddetle düşünüyorum.

Rusya ve Ukrayna; çok geç olmadan derhal masaya oturun. Teşekkürler!”