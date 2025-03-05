ABD Ukrayna'ya istihbarat desteğini de kesti

ABD, Ukrayna’ya askeri yardımları durdurmasının ardından istihbarat desteğini de kesti.

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ABD Başkan Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin geçen cuma Beyaz Saray’da tartışmasının ardından ABD Ukrayna’ya askeri yardımları askıya almıştı.

Dün Kongre’de konuşan Trump, Zelenski’nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna’nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu söylemişti.

Guardian‘ın haberine göre CIA Direktörü John Ratcliffe, istihbarat desteğinin de kesildiğini doğruladı.

Ratcliffe, kararın kapsamının sınırlı ve ‘tarafları müzakerelere zorlamak için’ geçici olduğunu öne sürdü.

Kararın Trump’a ait olduğunu belirten CIA direktörünün açıklaması şöyle:

“Ara verme kararını Başkan Trump önerdi. Daha önce belirttiğim gibi, Trump barış yanlısı bir başkan. Onun liderliğinde hiç savaş olmadı ve o diğer savaşları da sonlandırmak istiyor.

Herkesin de gördüğü üzere Başkan Trump’ın Zelenski’nin barış sürecine bağlılığı konusunda soru işaretleri vardı ve şöyle dedi: ‘Duralım’. Ve Başkan Zelenski’nin verdiği yanıtı gördünüz: ‘Barışa hazırım ve bu barışı sağlamak için Donald Trump’ın liderliğini istiyorum.’

Bu nedenle askeri ve istihbarat cephesinde, bunu (Zelenski’nin yaklaşımını) tesis eden askıya almaların ortadan kalkacağını düşünüyorum. Ukrayna’yla omuz omuza çalışacağımızı düşünüyorum, ancak bu barış müzakerelerinin ilerlemesi için buna ihtiyaç vardı.”

Öte yandan Bloomberg‘e konuşan Ukraynalı yetkililerse, gelişmeyi ilk duyuran Financial Times’ın haberini yalanlayarak ABD’den istihbarat akışının devam ettiğini iddia etti.