Trump, Zelenski'den mektup almış: Ukrayna maden anlaşmasına hazır

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den mektup aldığını belirterek ‘Nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu’ açıkladı.

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Trump, Kongre ortak oturumunda Amerikan halkına hitap ederken konuşmasının dış politika bölümünde Rusya-Ukrayna Savaşı’na değindi.

Savaşın artık sona ermesi gerektiğini ve bu savaşın bitmesini çok istediğini vurgulayan Trump, iki tarafla da görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Bugün Zelenski’den mektup aldığını duyuran 79 yaşındaki siyasetçi şöyle konuştu:

“Mektupta şu ifadeler yer alıyor: Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim kalıcı bir barış için başkan Trump’ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız.”

Zelenski’nin mektubunu okumaya devam eden Trump, Ukrayna’nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu “Madenler ve güvenlikle ilgili anlaşmaya gelince, Ukrayna sizin için uygun olan herhangi bir zamanda bu anlaşmayı imzalamaya hazırdır” sözleriyle duyurdu.

Mektup için Zelenski’ye teşekkür eden Trump, eş zamanlı olarak Rusya’yla da görüşmelerin sürdüğünü ve barış anlaşması için masaya oturmaya Rusların da hazır olduğunu düşündüğünü belirtti.