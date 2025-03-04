Kremlin: ABD, Ukrayna'ya silah vermeyi keserse barışa en büyük katkıyı sağlar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “ABD, Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurursa barışa en büyük katkıyı sağlamış olacak” dedi.

Dimitri Peskov. Fotoğraf: Kremlin

ABD Başkanı Donald Trump, cuma Oval Ofis’te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle tartışmasının ardından tüm silah yardımlarını durdurmuştu.

Peskov, Trump’ın Ukrayna’ya barış getirme isteğini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Sözcü, ABD’nin Ukrayna’ya askeri desteği kesmesi durumunda bunun Kiev yönetimini barış sürecine itebileceğini belirtti.

Bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya desteğini sürdüreceği yönünde açıklamalarını hatırlatan Peskov, “Şimdiye kadar savaşın en büyük destekçisi ABD’ydi. ABD, Ukrayna’ya silah sevkiyatını durdurursa, barışa en büyük katkıyı sağlamış olacak” dedi.

‘ABD’yle ilişkilerin, yaptırımların olumsuz yükünden kurtarılması gerekiyor’

Peskov, “ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının kaldırılması, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine katkıda bulunacak mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Her halükarda yaptırımlara yönelik tavrımız iyi biliniyor. Bu yaptırımlar yasadışı. İkili ilişkilerin, uygulanan yaptırımların olumsuz yükünden kurtarılması gerekiyor.”