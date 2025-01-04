Trump’ın otelinin önünde Tesla’yı patlatan askerin ‘notu’: Bu bir uyandırma çağrısı

ABD’de seçilmiş başkan Donald Trump’a ait bir otelin önünde Tesla marka bir aracı patlatarak hayatına son veren askerin telefonunda “Bu bir terör saldırısı değil, uyandırma çağrısı” mesajı bulunmuş.

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Yeni yılın ilk günü Las Vegas’taki Trump International Hotel’in önünde yaşanan patlamada araçta bulunan saldırgan kendini vurmuş, patlamada saldırgan ölmüş, civardaki yedi kişiyse yaralanmıştı.

Saldırganın ABD ordusundan Matthew Alan Livelsberger olduğu ve aracı kiraladığı bildirilmişti.

2006’dan beri orduda görev yapan Livelsberger’ın iki kez Afganistan’da görevlendirildiği biliniyor.

The New York Times‘ın haberine göre Livelsberger, patlamadan önce ülkeye bir ‘uyandırma çağrısı’ göndermek istediğini yazmış.

Livelsberger’e ait telefonlardan birinde ulaşılan ve dün kamuoyuyla paylaşılan notta şöyle yazılmış:

“Kaybettiğim kardeşlerimin zihnini temizlemem ve aldığım canların yükünden kurtulmam gerek. Bu bir terör saldırısı değil, bir uyanma çağrısı. Amerikalılar sadece gösterilere ve şiddete dikkat eder. Söylemek istediğimi anlatmanın daha iyi bir yolu olabilir mi?”

Ayrıca telefonundaki notlardan birinde ülkenin ‘çöküşe doğru gittiğini’ yazdığı belirtilen Livelsberger, yetkililere göre travma sonrası stres bozukluğu yaşıyordu.