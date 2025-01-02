Trump’ın Las Vegas’taki oteli önünde patlama: Bir ölü, yedi yaralı

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump’ın Las Vegas’daki otelinin önünde bir Tesla kamyonu patladı. Bir kişi öldü, yedi kişi de yaralandı.

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AP‘nin aktardığına göre Las Vegas Metropolitan Polisi ve Clark County İtfaiye Departmanı, Cybertruck model araç içindeki bir kişinin öldüğünü duyurdu.

Aracın yakınında yaralanan yedi kişiyse hastaneye kaldırıldı.

Elon Musk’tan açıklama

Tesla’nın sahibi ve Trump’ın önde gelen destekçilerinden ABD’li iş insanı Elon Musk X’teki açıklamasında, “Tüm kıdemli Tesla ekibi bu olayı araştırıyor” dedi.

Benzer bir olayla karşılaşmadıklarını belirten Musk, bilgi edindikçe paylaşacaklarını aktardı.

Musk, sonraki mesajında patlamanın ‘büyük hava fişekler ya da bomba’dan kaynaklandığını kaydetti.

Kiralanan araçla ilgili bir sıkıntı bulunmadığını aktaran Musk, “Uzaktan ölçümler, patlama anında araçta sıkıntı olmadığını gösteriyor” dedi.