Tecavüz davası: Trump 5 milyon dolar ödeyecek

ABD’de temyiz mahkemesi, seçilmiş başkan Donald Trump’ın E. Jean Carroll’a tecavüz ve hakaret davasında jürinin verdiği 5 milyon dolarlık (yaklaşık 176 milyon 779 bin lira) tazminat kararını onayladı. Davanın yeniden görülmesi talebiyse reddedildi.

Donald Trump. Fotoğraf: Wikimedia Commons

ABD 2’nci Daire Temyiz Mahkemesi, Trump’ın jüri kararına itirazına ilişkin kararını açıkladı.

Kararda şu ifadeye yer verildi.

“Trump’ın itiraz ettiği bölge mahkemesinin, kararında hata yaptığına dair bir gösterge olmadığı sonucuna vardık.”

Ayrıca mahkeme davada yeni bir yargılamaya gerek olmadığına hükmetti.

Trump, cinsel taciz davasında mahkeme jürisinin Carroll’a 5 milyon dolar tazminat ödemesi kararının ardından eylülde yargılama sürecinde hakimin ‘birçok hata yaptığını’ öne sürerek temyize başvurmuş ve davanın yeniden görülmesini talep etmişti.

‘Tecavüz ve hakaret’ davası

Magazin dergisi yazarı 81 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump’ın 1996 ilkbaharında New York’taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini duyurmuştu. Trump’sa iddiaları reddetmişti.

Trump, Caroll’ın açtığı ‘tecavüz ve hakaret’ davasında Mayıs 2023’te iki hafta süren duruşmalar sonucunda jüri tarafından suçlu bulunmuştu. 78 yaşındaki siyasetçi Carroll’a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

İlk hukuk zaferinin ardından Carroll, Trump’a tazminata ek olarak 10 milyon dolarlık ikinci bir ‘zarar tazminatı’ davası açmış, 6 Eylül 2023’te yargıç davada Trump’ı tekrar sorumlu bulmuştu.

New York’ta 16 Ocak’ta başlayan ‘zarar tazminatı’ davasında da dokuz kişilik jüri, 26 Ocak’ta Trump’ın ayrıca 83,3 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar 945 milyon lira) ek tazminat ödemesine hükmetmişti.