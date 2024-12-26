Trump 'devam ediyor': Panama Kanalı'nı Çin yönetiyor, Kanada ABD'nin eyaleti olmalı

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Noel mesajında “Panama Kanalı’nı Çin yönetiyor” dedi. 78 yaşındaki siyasetçi Kanada’nın ABD’nin eyaleti olması gerektiğini yineledi.

Donald Trump. Fotoğraf: Wikimedia Commons

Trump, Truth Social sosyal medya platformundan Noel’le ilgili alaycı ifadeler içeren mesaj yayınladı.

Mesajında Trump, “Herkese, özellikle de Panama Kanalı’nı severek ama yasadışı bir şekilde işleten Çin’in harika askerlerine mutlu Noeller” dedi.

ABD’nin 110 yıl önce Panama Kanalı’nın inşasında 38 bin insanını kaybettiğini ve her yıl kanalın onarımı için milyarlarca dolar harcadığını, buna karşın kanalla ilgili söz hakkının olmadığını savunan Trump, değişim zamanının geldiğini belirtti.

78 yaşındaki siyasetçi ayrıca Kanada’nın ABD’nin 51’inci eyaleti olması gerektiği yönündeki önceki açıklamalarını yineledi ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau için yeniden ‘vali’ ifadesini kullandı.

Panamalılar tepki göstermişti

Trump’ın açıklamalarına, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino’nun yanı sıra Panamalılar da sokaklara inerek tepki göstermişti.

Panama devlet başkanı Murillo ise sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlamıştı:

“Tüm Panamalılar adına, farklı devlet başkanları, eski devlet başkanları, uluslararası örgüt liderleri ve yurttaşlardan gelen dayanışma mesajlarına minnettarız. Panama Kanalı bugün ve her zaman dünya ticaretine hizmet etmeye devam edecek.”

Trump, 22 Aralık’ta Panama’yı, Panama Kanalı’nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlamış, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD’ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.

Eski ABD başkanı Jimmy Carter’ın, kanalın yönetimini Panama’ya devretmesini ‘hata’ olarak gören Trump, kanalın ‘başkalarının yararına değil’ iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama’ya verildiğini belirtmişti.

Mulino’ysa Trump’a yanıt olarak, “Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama’ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı Panama’ya ait ve öyle kalacak” demişti.