Trump, yabancı vasıflı işçi alımına destek verecek

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yabancı vasıflı işçilere ABD’de çalışma imkanı tanıyan H1-B vizesine destek vereceğini duyurdu.

Donald Trump. Fotoğraf: AA

Trump daha önce de Elon Musk’ın X platformunda H1-B vize statüsünün gerekliliğini savunmuştu.

New York Post’a konuşan 78 yaşındaki siyasetçi ABD şirketlerinin yabancı uzman işçileri istihdam etmesine olanak sağlayan H1-B vize programına desteğini ilan etti.

Trump, “Mülklerimde birçok H-1B vizeli var. H-1B’ye inananlardanım. Bunu birçok kez denedim. Harika bir program” dedi.

İlk başkanlık döneminde, yabancı işçi vizelerine kısıtlama getiren ve söz konusu programı eleştiren Trump, son açıklamasıyla Cumhuriyetçi tabanı ikiye bölen bu konuda tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Trump daha önce de ABD’de yüksek öğrenim gören öğrencilere Green Card sözü vermişti.

ABD’de vasıflı göçmenlere H1-B vizesi verilmesi konusunda Trump’a seçim sürecinde yüz milyonlarca dolarla destek veren Musk’la Cumhuriyetçi Parti’nin diğer kurmayları arasındaki görüş ayrılığı son zamanlarda iyice belirginleşti.

Musk bu hafta X’teki açıklamalarında ABD’deki teknoloji şirketlerinde uzmanlık gerektiren pozisyonlardaki açığı ‘yerli yeteneklerle’ doldurulamadığını belirtmişti.

Kendisinin de aynı vize programı sayesinde bugün ABD’de istihdam sağlayan büyük şirketlere sahip olabildiğini vurgulamıştı.