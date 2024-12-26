ABD'de üniversiteler yabancı öğrencileri uyardı: 'Trump göreve başlamadan kampüse dönün'

ABD’de bazı üniversiteler, Donald Trump’ın göreve başladıktan sonra bazı ülkelere yine seyahat veya vize yasağı getireceğinden endişeli.

NYU. Fotoğraf: Wikimedia Commons

CNN’in derlediği bilgilere göre en fazla yabancı öğrencinin okuduğu New York Üniversitesi (NYU) başta olmak üzere Cornell ve Güney California gibi büyük üniversitelerin yönetimi uluslararası öğrencilerini uyardı.

Trump’ın ilk dönemine benzer şekilde bazı ülkelere seyahat ve vize yasağı getirebileceğinden endişeli üniversiteler, uluslararası öğrencilerine ‘Trump göreve başlamadan kampüse dönün’ çağrısı yaptı.

ABD’de 1,1 milyondan fazla uluslararası öğrenci var ve bu öğrenciler şu anda kış tatilinde.

Söz konusu üniversiteler, Trump’ın ilk başkanlık dönemindeki uygulamalarını hatırlatarak yeni dönemde neyle karşılaşacaklarından emin olmadıklarını ve öğrencilerden kampüse 20 Ocak’tan önce dönmelerini istedi.

Trump’ın seyahat yasağı

Trump, ilk başkanlığı döneminde, nüfusunun çoğunluğu Müslüman yedi ülkeden ABD’ye girişlere kısıtlamalar getirmiş, bu nedenle o sırada yurtdışındaki binlerce öğrenci okullarına dönememişti.

Trump, seçim kampanyaları sırasında düzensiz göçmen sorunuyla ilgili sınırları kapatmayı ve söz konusu ‘seyahat yasağını’ daha da güçlendirerek geri getirmek istediğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığınca kısmen finanse edilen bir veri projesi olan Open Doors’a göre 2023-24 akademik yılında ülke dışından 1,1 milyondan fazla öğrenci ABD’deki kolej ve üniversitelere kayıt yaptırdı.

Hindistan’dan gelen öğrenciler ilk sıradayken, onu Çin ve Güney Kore takip ediyor. Hint ve Çinli öğrencilerin toplamı, ABD’deki tüm uluslararası öğrencilerin yarısından fazlasını oluşturuyor.