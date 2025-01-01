Trump’a göre New Orleans saldırısının faili ‘ülke dışından gelen bir suçlu’

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Louisana eyaletindeki New Orleans şehrinde düzenlenen saldırıyı ‘ülke dışından gelen bir suçlu’nun düzenlediğini ima etti.

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New Orleans’da bugün insanların üzerine araba süren saldırgan 10 kişinin ölümüne, 35 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

‘Truth Social’ sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Trump şunları söyledi:

“Ben ülke dışından gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde buna Demokratlar ve yalan haber üreten basın karşı çıktı ama gerçek olduğu açık.”

Ülkede suç oranlarının daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaştığını söyleyen Trump, saldırıyı ‘tam anlamıyla bir kötülük eylemi’ olarak tanımladı.