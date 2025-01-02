New York’ta gece kulübüne silahlı saldırı: En az 10 yaralı

ABD’nin New York eyaletinde gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: New York Post

AA’nın aktardığı CNN haberine göre eyaletin Queens bölgesindeki gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

TRT Haber’in aktardığına göre görgü tanıkları, saldırganların kaçtığını söyledi.

ABD, yeni yıla saldırıyla girdi

New Orleans’ın Bourbon Caddesi’nde de yeni yılın ilk saatlerinde bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırgan, polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü.

Amerikalı yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki ‘Shamsud Din Jabbar’ adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’a ait Las Vegas’taki otelin önünde de bir araç patlamıştı. Bir kişinin öldüğü, yedi kişinin yaralandığı belirtilmişti.