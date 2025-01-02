Trump otelinin önünde patlayan Tesla aracının sürücüsü ABD ordusundan

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump’a ait Las Vegas’taki otelin önünde patlayan Tesla aracını kullanan kişinin, ABD ordusundan 37 yaşındaki bir asker olduğu tespit edildi.

Yeni yılın ilk günü yerel saatle 08:15’te Las Vegas’taki Trump otelinin önünde Tesla marka bir araç patladı. Olayda araçta bulunan kişi öldü, civardaki yedi kişi hafif yaralandı.

Las Vegas polisi, aracın bagajında havai fişeklerin yanısıra, doldurulmuş piknik tüplerinin bulunduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden da dün akşam, FBI tarafından New Orleans’ta 15 kişinin öldüğü araçlı saldırı ile Las Vegas’taki Tesla patlaması arasında bir ilişki olup olmadığının araştırıldığını ancak henüz açıklanacak bir sonuca ulaşılmadığını belirtmişti.

ABD medyasına bilgi veren yetkililer araçtaki kişinin ABD ordusundan Matthew Alan Livelsberger olduğunu açıkladı.

37 yaşındaki Livelsberger’ın, ABD ordusuna 2006’da iletişim uzmanı olarak katıldığı ve ABD’nin Almanya’daki askeri üssünde görevli bir asker olduğu belirtildi.

Livelsberger, Kasım 2024’ten itibaren orduda otonom sistemler yöneticisi olarak çalışıyordu. Patlamanın olduğu gün, Colorado’da izinli olarak bulunuyordu.

Bu arada, patlayan Tesla Cybertruck tipi aracın, Colorado’dan internet üzerinden araç paylaşımı yapan bir şirketten kiralandığı tespit edildi.