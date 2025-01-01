FBI: New Orleans saldırganının aracından IŞİD bayrağı ve patlayıcı çıktı

ABD’nin Louisana eyaletinin New Orleans şehrinde insanların üzerine araç süren ve 10 kişinin ölümüne neden olan saldırganın 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar olduğu tespit edildi.

Jabbar’ın saldırıyı gerçekleştirdiği aracı nasıl elde ettiği hâlâ bilinmiyor.

FBI yetkilisi Alethea Duncan saldırganın ABD ordusunda görev yaptığını söyledi.

Öte yandan şüphelinin aracında terör örgütü IŞİD bayrağı bulundu. Aynı zamanda araçta ve bölgede yapılan aramalarda bazı silah ve el yapımı patlayıcılara el kondu.

FBI, patlayıcıların işlevsel olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor, gerekli olması halinde mühimmat etkisiz hale getirilecek.