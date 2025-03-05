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Yaramazlara biraz batar!

Trump'ın konuşmasını bölen temsilci salondan çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın kongredeki konuşmasını bölen ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Partili Al Green salondan çıkarıldı.

Fotoğraf: @TrumpWarRoom

Green, oturumu yöneten Mike Johnson’ın uyarılarına rağmen ısrarla Trump’ın konuşmasını böldü. Bunun üzerine güvenlik görevlileri Green’i salondan çıkardı.


Demokrat üyeler Trump’ı yuhalarken Cumhuriyetçilerse ‘ABD’ diye slogan attı.

Johnson, Green salondan çıkarılmadan önce “Üyelerin kasıtlı bir şekilde salon adabı bozmaya devam ettiğini tespit eden başkan, şimdi güvenlik görevlilerine düzeni sağlaması ve bu beyefendiyi salondan çıkarması talimatını veriyor” dedi.

Trump, Green’in salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına devam etti.

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