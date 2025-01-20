Trump, Kennedy suikastının gizli belgelerini açıklayacak

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, eski başkanlardan John F. Kennedy suikastının gizli belgelerini kamuoyuna açıklayacağını duyurdu.

Donald Trump. Fotoğraf: Wikimedia Commons

Trump, başkent Washington’da bugün yapılacak yemin töreni için toplanan binlerce destekçisiyle Capital One Arena spor salonunda bir araya geldi.

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra yapacağı işlerden birinin de Kennedy suikastına ilişkin tüm belgeleri kamuoyuna açıklamak olduğunu söyleyen Trump şöyle konuştu:

“Kamuoyunun büyük ilgisini çeken diğer konulara ilişkin belgeleri de kamuoyuna açıklayacağız, hepsi yayınlanacak.”

79 yaşındaki siyasetçi, Kennedy’nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgeleri de kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.

Daha önceki açıklamalarında da 1963’te suikastte ölen Kennedy’yle ilgili bilgilerin artık tamamıyla kamuoyuna açılması gerektiğini söyleyen Trump, bugünkü konuşmasında da bu konuya değindi, bu sözünü başkanlık koltuğuna oturunca yerine getireceğini vurguladı.

Suikast tam aydınlatılamadı

ABD’nin 35’inci başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963’te Teksas eyaletinin Dallas şehrinde başkanlık konvoyunda ilerlerken öldürülmüştü.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

Kennedy suikastı, çok sayıda komplo teorisinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu teoriler arasında cinayetin arkasında CIA’in, mafyatik yapıların, Başkan Yardımcısı Johnson’ın, Küba Başbakanı Fidel Castro’nun veya Sovyet istihbaratının olması da var.

Bazılarına göreyse ABD hükümeti, suikastın bazı kısımlarını örtbas etti.