Trump: Ben Amerikan kapitalizminin gelmiş geçmiş en iyi dostuyum

ABD Başkanı Donald Trump, Paskalya nedeniyle ateşkes ilan eden Rusya ve Ukrayna için şöyle dedi: “Umarım bu hafta bir anlaşma yaparlar. İkisi de sonrasında ABD ile büyük ticaret yapmaya başlayacak ve bir servet kazanacak.”

ABD Başkanı Donald Trump.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye, savaşmak veya servet değerinde bir ticaret anlaşması arasında tercih sunduğunu söylemiş, ‘taraflardan birinin bu işi zorlaştırması durumunda’ ise ateşkes görüşmelerinden vazgeçebileceğini belirtmişti.

Putin, Paskalya dolayısıyla Ukrayna’da dün saat 18:00’den 21 Nisan saat 00:00’a kadar ateşkes ilan etme kararı aldıklarını duyurmuş, Zelenski’yse bugün Rusya’yı ateşkesi defalarca ihlal etmekle suçlamıştı.

ABD lideri, Truth Social platformundaki bir diğer paylaşımındaysa şöyle dedi: “Müzakere ve başarının altın kuralları: Altını olan kuralları koyar.”

Trump, ABD ile ticaret yapan ülkelere uygulanan vergiler yüzünden kendisini eleştiren işinsanlarının da politika bilmediğini öne sürdü: “Ben Amerikan kapitalizminin gelmiş geçmiş en iyi dostuyum.”