Trump'ın sağlık raporu: Bilişsel sağlığı mükemmel

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık raporunda ‘tamamen sağlıklı’ olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump

Beyaz Saray, Trump’ın 11 Nisan’da Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ndeki sağlık kontrolünün sonuçlarını yayınladı.

Raporda 78 yaşındaki Trump’ın aktif hayat tarzının sağlığına büyük katkı sağladığı söylendi.

Trump’ın gün içinde çok sayıda toplantıya katıldığı ve golf oynadığına dikkat çekildi.

Raporda “Başkan Trump’ın bilişsel ve fiziksel sağlığı mükemmel durumda. Başkan Trump, Başkomutan ve Devlet Başkanı olarak görevlerini yerine getirmek için tamamen sağlıklı” denildi.

Ayrıca Trump’ın ilk başkanlık döneminde, 2020’de yaptırdığı kontrolden bu yana dokuz kilo verdiği söylendi.