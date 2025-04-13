Washington Post: Trump yönetimi 1 milyon göçmeni sınırdışı etmeyi planlıyor

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin 1 milyon göçmeni sınırdışı etmeyi planladığını yazdı.

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Seçim kampanyası döneminde de Trump, milyonlarca göçmeni sınırdışı etmek istediklerini söylemiş, yardımcısı JD Vance, ilk olarak 1 milyon göçmenle başlayabileceklerini açıklamıştı.

Gazetenin görevinden ayrılan federal bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Trump yönetiminin 1 milyon göçmeni sınırdışı etme hedefine ulaşmak için ‘agresif bir tutum sergilediği’ belirtildi.

Trump’ın görevdeki ilk yılında 1 milyon göçmeni sınırdışı etmeyi hedeflediği iddia edildi ve söz konusu kişileri ‘üçüncü ülkelere’ göndermek için en az 30 ülkeyle görüşüldüğü öne sürüldü.

ABD başkanı düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında ‘yabancı terör örgütü’yle bağlantılı göçmenlerin sınırdışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan ‘Yabancı Düşmanlar Yasası’ yetkisini devreye sokmuştu.

1798 tarihli söz konusu yasa başkana belgesiz göçmenleri sınırdışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.