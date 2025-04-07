Trump: Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor

ABD Başkanı Donald Trump, “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ı seviyorum, o da beni seviyor” dedi.

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Trump bugün Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ağırladı.

Netanyahu, “Suriye’de Türkiye’yle çatışma istemiyoruz” dedi. Trump’sa Türkiye’nin Suriye’deki varlığının İsrail açısından sorun olmayacağını sağlayabileceğini belirtti ve ekledi: “Erdoğan’ı seviyorum, o da beni seviyor.”

ABD başkanının Netanyahu’nun oturması için sandalyesini çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğraf: U.S. Government Publishing Office

‘Türkiye’yle çatışma istemiyoruz’

Beyaz Saray, görüşmenin ardından düzenlenecek basın toplantısının iptal edildiğini duyurmuştu. Bunun yerine iki lider oval ofiste küçük bir gazeteci grubunun sorularını yanıtladı.

Açıklamaların başında Netanyahu, Trump’ı İsrail ve Yahudi halkı için ‘olağanüstü bir dost’ diye tanımladı.

İsrail başbakanı, Gazze’deki rehine konusunu görüştüklerini belirterek bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını söyledi. Trump’sa Gazze’deki savaşın ‘çok uzak olmayan bir zamanda’ sonlanacağını belirtti.

Suriye konusunu da ele aldıklarını belirten Netanyahu, bölgeyi Türkiye ya da başka bir ülkenin üs olarak kullanmasını istemediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Türkiye’yle çatışma istemiyoruz. Başkan Trump’ın Türkiye lideriyle çok iyi bir ilişkisi var. Bu çatışmayı çeşitli şekillerde nasıl önleyebileceğimizi görüştük. Türkiye’yle bu çatışmanın nasıl önlenebileceğini konuştuk. ABD başkanından daha iyi bir arabulucunun olduğunu düşünmüyorum.”

‘Cumartesi İran’la görüşeceğiz’

Trump, kendisinin açık ara İsrail’in görmeyi düşündüğü ‘en iyi başkan’ olduğunu söyledi. “Böyle olmak, benim için bir onurdur” dedi.

Özellikle İran konusunu kapsamlı görüştüklerini belirten Trump, İran’la bir anlaşma yapılabileceği mesajını verdi:

“İran’la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Bu, İran için gerçekten harika olur, bunu söyleyebilirim. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.”

‘Erdoğan’ı seviyorum, o da beni seviyor’

Gazeteciler Trump’a ‘Türkiye’nin Suriye’yi istikrara kavuşturacağına dair söylemleri’ soruldu.

ABD başkanı, Erdoğan’la harika bir ilişkisi olduğunu ve Türkiye’nin Suriye’deki varlığının bir sorun olacağını düşünmediğini söyledi.

İsrail’in Türkiye’nin Suriye’de daha fazla kontrol sahibi olmasıyla ilgili her türlü sorunu da ‘çözebileceğini’ belirtti.

Erdoğan’dan ‘çok güçlü ve zeki biri’ diye bahseden Trump şöyle konuştu:

“Adı Erdoğan olan biriyle harika ilişkim var. Medyanın sinirleneceğini biliyorum ama Erdoğan’ı seviyorum, o da beni seviyor.

Ona dedim ki “2 bin yıldır kimsenin yapamadığını yaptın, Suriye’nin kontrolünü aldın” Başkasının başaramadığı şeyi başardı. Netanyahu’ya İsraillilerin, Türkiye ile yaşanabilecek sorunları çözmek için ılımlı hareket etmeleri gerektiğini söyledim.”