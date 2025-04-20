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Yaramazlara biraz batar!

Uluslararası öğrencilerin yasal statülerini iptal eden Trump yönetimine dava

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ülkedeki üniversitelerde okuyan uluslararası öğrencilerin yasal statülerini iptal ettiği gerekçesiyle mahkemeye verildi.

Fotoğraf: The New York Times / Yapay zeka


Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), New Hampshire eyaletindeki federal mahkemede Trump yönetimine karşı dava açtı.

Dava dilekçesinde, uluslararası öğrencilerin ülkede eğitim almalarını sağlayan F-1 tipi statülerinin mart başından itibaren ‘gerekçe gösterilmeksizin iptal edildiği’ belirtildi.

Bu öğrencilerin gözaltı ve sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edilen dilekçede, ‘tüm kurallara uyarak ABD’de eğitim almaya çalışan’ öğrencilerin ağır finansal ve akademik zorluklarla yüzleştiğine dikkati çekildi.

Ne olmuştu?

ABD’de son dönemde üniversitelere verilen federal fonların dondurulması gündemde.

Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetiminin ‘antisemitizmle mücadele’ politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyulması kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonunsa okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.

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