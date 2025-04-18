Trump'tan Ukrayna'da ateşkes açıklaması: Taraflar işi zorlaştırırsa vazgeçeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkesi sağlama sürecinde taraflardan birinin işi zorlaştırması halinde ABD’nin görüşmelerden çekileceğini söyledi.

Fotoğraf: Beyaz Saray

Trump, Türk kalp cerrahı Mehmet Öz’ün Sağlık Sigortası Hizmetleri (Medicare ve Medicaid) başkanlığı için yemin töreni sırasında konuştu.

Ukrayna’da barış anlaşması konusunda Trump şunları söyledi:

“Bu işi en iyi şekilde çözeceğiz. Eğer herhangi bir nedenle taraflardan biri güçlük çıkarırsa, “Aptalsınız, korkunç insanlarsınız” diyeceğiz ve bu işten vazgeçeceğiz. Umarım bunu yapmak zorunda kalmayız.”

ABD başkanı sorunu çözmek için iyi bir şansları olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.

Trump’ın konuşmasından önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ateşkese varılabileceğine dair net işaretler olmadığı takdirde ABD’nin aracılık etmekten birkaç gün içinde vazgeçeceğini söyledi.

BBC‘nin haberine göre Rubio, ABD’nin başka öncelikleri olduğunu belirterek “Bu çabayı haftalar ve aylar boyunca sürdürmeyeceğiz” dedi.

Trump, Mayıs 2023’teki konuşmasında savaşı 24 saatte bitireceğini vaat etmiş, geçen aysa bu konuda alaycı davrandığını söylemişti.