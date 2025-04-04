ABD Senatosu onayladı: Doktor Mehmet Öz, Sağlık Sigortası Hizmetleri başkanı

ABD Senatosu, başkan Donald Trump’ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz’ü onayladı.

Mehmet Öz. Fotoğraf: AA

ABD’de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak bir program.

Senatoda yapılan oylamada, 53 ‘evet’, 45 ‘hayır’ oyu alan oyu alan Öz, böylelikle CMS direktörü oldu.

Bu göreve getirilen ilk Türk olan Öz, ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek.

CMS, 160 milyon Amerikalı için yıllık 1 trilyon dolardan fazla harcama yapan sağlık sigortasının işleyişini denetliyor.

Ülkede basın Öz’ün direktörlüğünün, Trump dönemindeki federal küçülmeye denk geldiğini ve ‘sağlık programlarının çalkantılı döneme gireceği’ne dikkat çekti.

CMS, bu dönem sağlık hizmeti maliyetlerini düşürmek amacıyla yaklaşık 300 çalışanı işten çıkaracak.

Geçen ay Senato Finans Komitesi tarafından düzenlenen oturumdaki konuşmasında Öz, şöyle demişti:

“Hastaların bugün ve gelecekte hastalanmaları durumunda onları koruyacak kaynaklara sahip olmalarını sağlamak istiyorum. Medicaid’i korumanın yolu, her düzeyde uygulanabilir olduğundan emin olmaktır.”