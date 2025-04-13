Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rusya, Ukrayna'nın Sumi kentine saldırdı: 32 ölü

Rus ordusunun Ukrayna’nın Sumi kentine balistik füze saldırında 32 kişi öldü, 99 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: @ZelenskyyUa / X

Saldırıyı Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi duyurdu. Yaralılar arasında 11 çocuğun olduğu belirtildi.


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X hesabından saldırının Hazreti İsa’nın Kudüs’e giriş günü olarak kabul edilen Palmiye Pazarı’nı kutlayan ‘sıradan insanlar’ın kiliseyi ziyaret ettikleri bir günde düzenlendiğini belirtti.

Ukrayna haritasında Sumi kentinin konumu. Görsel: Wikipedia

Zelenski ayrıca şunları yazdı:

“İlk bilgilere göre onlarca sivil öldü ve yaralandı. Sadece pislikler böyle davranabilir ve sıradan insanların canını alabilir.

ABD, Avrupa, dünyada bu savaşın ve bu cinayetlerin sona ermesini isteyen herkes, buna sert bir şekilde karşılık vermeli. Rusya tam da bu tür bir terör istiyor ve bu savaşı uzatıyor. Rusya üzerinde baskı olmadan barış imkansız. Görüşmeler balistik füzeleri ve hava bombalarını hiçbir zaman durdurmadı. İhtiyaç duyulan şey, Rusya’ya karşı bir teröristin hak ettiği bir tutumun sergilenmesi.”

Saldırının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Bu savaşı tek başına Rusya’nın başlattığını herkes biliyor. Ve şimdi açıkça görülüyor ki, Rusya savaşı sürdürmeyi tek başına seçiyor” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise “Bu sabah Rus zulmü yine kendini gösterdi, Sumi kentinde kadın, erkek ve çocuklar katledildi” diye yazdı. Ateşkesi yürürlüğe koymak için güçlü önlemlere acilen ihtiyaç olduğunu söyledi.

İlber Ortaylı: Ursula von der Leyen çantasında parayla gezen bir teyze

Rusya ‘sınırlı’ ateşkesi kabul etti

Putin: Ateşkes fikri güzel, ama tartışmamız gereken konular var

Ukrayna, ABD’nin ’30 günlük acil ateşkes’ teklifini kabul etti

Trump’ın Ukrayna-Rusya savaşını 24 saatte bitirme vaadi: Alaycı davrandım

SON HABERLER