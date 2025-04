Rusya, Ukrayna'nın Sumi kentine saldırdı: 32 ölü

Rus ordusunun Ukrayna’nın Sumi kentine balistik füze saldırında 32 kişi öldü, 99 kişi yaralandı.

Saldırıyı Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi duyurdu. Yaralılar arasında 11 çocuğun olduğu belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X hesabından saldırının Hazreti İsa’nın Kudüs’e giriş günü olarak kabul edilen Palmiye Pazarı’nı kutlayan ‘sıradan insanlar’ın kiliseyi ziyaret ettikleri bir günde düzenlendiğini belirtti.

Zelenski ayrıca şunları yazdı:

“İlk bilgilere göre onlarca sivil öldü ve yaralandı. Sadece pislikler böyle davranabilir ve sıradan insanların canını alabilir.

ABD, Avrupa, dünyada bu savaşın ve bu cinayetlerin sona ermesini isteyen herkes, buna sert bir şekilde karşılık vermeli. Rusya tam da bu tür bir terör istiyor ve bu savaşı uzatıyor. Rusya üzerinde baskı olmadan barış imkansız. Görüşmeler balistik füzeleri ve hava bombalarını hiçbir zaman durdurmadı. İhtiyaç duyulan şey, Rusya’ya karşı bir teröristin hak ettiği bir tutumun sergilenmesi.”

Saldırının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Bu savaşı tek başına Rusya’nın başlattığını herkes biliyor. Ve şimdi açıkça görülüyor ki, Rusya savaşı sürdürmeyi tek başına seçiyor” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise “Bu sabah Rus zulmü yine kendini gösterdi, Sumi kentinde kadın, erkek ve çocuklar katledildi” diye yazdı. Ateşkesi yürürlüğe koymak için güçlü önlemlere acilen ihtiyaç olduğunu söyledi.

This morning, Russian cruelty struck again, killing men, women and children in the city of Sumy.

⁰A barbaric attack, made even more vile as people gathered peacefully to celebrate Palm Sunday.



This latest escalation is a grim reminder:



Russia was and remains the aggressor, in…