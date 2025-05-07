TRT 'tarafsızlığı': Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dakika dakika veriririz

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, “Biz devletin televizyonu olarak, cumhurbaşkanımızın her türlü konuşmasını, faaliyetini, projesini dakika dakika veririz” dedi.

Zahid Sobacı (solda). Fotoğraflar: AA

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, TRT’nin 2021 ve 2022’e ait bilanço ve netice hesaplarının görüşülmesi için AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplandı.

Bazı milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sobacı, kurumda hiçbir genel müdür yardımcısıyla yöneticiler arasında akrabalık bağının olmadığını söyledi.

‘TRT’nin yayınladığı UEFA maçlarının biletlerini karaborsadan sattığı’ iddiasıyla ilgili soruya genel müdür şöyle yanıt verdi:

“TRT ile karaborsa bilet satışı meselesi ilişkilendirilemez. Yayıncı kuruluş olarak yayınlanan maçlarda bize sınırlı sayıda UEFA’dan bilet gelebilmektedir. Biz bunu ya personelimize ya da işbirliği içerisinde olduğumuz kurumlara devrederiz. Dolayısıyla TRT’nin bir personelinin böyle bir karaborsa bilet satışı içerisinde olabilmesi söz konusu olamaz.”

Sobacı’nın komisyonda kendisine yöneltilen diğer soru ve iddialara verdiği yanıtlar şöyle…

TRT’de yayınlanan UEFA maçlarında yasadışı bahis reklamı iddiası

* UEFA ile yaptığımız sözleşmeye, Türkiye’deki maçlarda saha kenarındaki reklam panolarında alkol, tütün ve illegal bahis sitesi reklamı yapılmayacağına yönelik madde koyduk. Bu konuda TRT’nin yapabileceği mesele budur. Dolayısıyla Türkiye’deki maçlarda bu tarz bir bahis sitesi reklamı görmezsiniz.

* Ancak yurt dışında oynanan maçlarda saha kenarlarındaki reklam meselesi UEFA tarafından belirlenir. UEFA partnerlerine içecek ve tütün partnerlerine bu reklamları verir.

* Dolayısıyla yurt dışındaki maçın prodüksiyonu bize doğrudan gönderilir, bir tuşa basar ve o yayını veririz. Dolayısıyla o yayına, o reklama müdahil olabilmemiz mümkün değildir.

tabii platformu için anlaşma yapılan İsrailli firmaya kişisel verilerin aktarıldığı iddiası

* Bahsi geçen AppsFlyer firmasıyla 2020’de bir sözleşme imzalanmıştır. Aslında bunun yerli ve milli uygulamalarına odaklanılmış ancak gerçekten ihtiyacı karşılamadığı için eli mecbur yabancı uygulamalara gidilmiş, ihaleye çıkılmış, en uygun teklifi AppsFlyer verdiği için de mesele oraya gitmiştir.

* 7 Ekim 2023’te İsrail, Filistin ve Gazze’ye yönelik saldırıyı, katliamı, soykırımı gerçekleştirdiği an, TRT olarak, çalıştığımız tüm şirketleri gözden geçirerek İsrail kökenli şirketleri eleme yoluna gittik.

* Gördük ki AppsFlyer, İsrail kökenli şirket, hemen mail atarak ve gerekçesine de “Soykırım yaptığınız için bu sözleşmeyi feshediyoruz” diyerek sözleşmeyi sonlandıracağımızı söyledik. Sözleşme tarihi dolduğunda otomatik olarak maddeyi ortadan kaldırdık.

TRT’deki ‘Teşkilat’ dizisinin oyuncusu Aybüke Pusat’ın diziden çıkarılması

* TRT 1’de veya tabii platformunda oyuncu tercihi o diziyi yapan yapımcı şirketindir. TRT, bu noktada sadece içerik standardını, prodüksiyon kalitesini korumak açısından yönlendirici rol oynayabilir, ötesine bir adım atmaz. Dolayısıyla TRT’de hiçbir oyuncunun siyasi görüşüne, sosyal çevresine, daha önceki yaşantısına, yaşam tarzına falan bakılmaz. Zaten bakılsaydı Aybüke baştan oynamazdı.

* İthamlara tersten, mefhum muhaliften cevap verirseniz Aybüke’nin, TRT’nin kapısından hiç içeriye girmemesi gerekirdi. Ancak kendisi, TRT’nin de dahil edildiği bir boykot çağrısına destek verirse işveren olarak o kişiyi, “Beni izleme, TRT’yi izleme, boykot et” diyen kişiyi TRT’nin dışına koymak, TRT’nin en doğal hakkıdır.

* Nasıl istihdam en doğal hakkıysa dışarıya koymak da en doğal hakkıdır. Çünkü TRT’nin kurumsal itibarı, marka değeri her şeyin üstündedir. Bunu siyasi malzeme haline getirmenin de bir lüzumu yoktur.

TRT’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’ye daha fazla yer verildiği iddiası

* Tarafsızlık meselesinin iki temel boyutu olduğunu düşünüyorum. Biri süre boyutu, diğeriyse son dönemde gündeme gelen İBB’deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili haberlere ilişkin tartışmadır.

* Biraz önce 25 dakika, 43 dakika CHP’ye, 1000 küsur, 2 bin küsur dakika AK Parti’ye diye çeşitli süreler zikredildi. Bu hesaplamalarda, cumhurbaşkanımızın hem cumhurbaşkanı olma sıfatı hem de AK Parti genel başkanı olma sıfatıyla yapılan haberlerin hepsini bir kovaya koyup karşısına da nasıl hesaplandığı belli olmayan ufacık bir rakamı koyarak bir hesaplama yaptığınızda bu algı yönetimine girer.

* Bu, RTÜK üyesinin yaptığı bir algı yönetimidir. Meloni, Türkiye’ye geldiğinde Cumhurbaşkanımız basın toplantısı yaptığında bunu vermeyecek miyiz? Cumhurbaşkanımız toplu açılış törenleri yaptığında bunu vermeyecek miyiz?

* Cumhurbaşkanımız, Meloni’yle yaptığı basın toplantısında bir anda belki Gazze ve Filistin meselesine girecek, TRT Haber, bu haberi mi kaçıracak? Dolayısıyla böyle bir şey yok. Biz devletin televizyonu olarak, Cumhurbaşkanımızın her türlü konuşmasını, faaliyetini, projesini dakika dakika veririz.

Toplantıda TRT’nin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bilançoları ibra edildi.