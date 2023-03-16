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Yaramazlara biraz batar!

‘TİP ittifaktan çekiliyor’ iddiasına yalanlama

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, partisinin emek ve özgürlük ittifakından ayrılacağına dair iddiaları yalanladı.

TİP ittifaktan ayrılmayacak. (TİP)

Halktv.com.tr’den İsmail Saymaz, bugünkü yazısında TİP’in ittifaktan ayrılabileceğini öne sürdü: “En az 41 şehirde kendi amblem ve adaylarıyla seçime katılma istekleri HDP tarafından geri çevrilirse TİP, ittifaktan ayrılabilir. O durumda TİP, liderleri Erkan Baş ile milletvekilleri Sera Kadıgil, Ahmet Şık ve Barış Atay’ı bağımsız aday göstermeyi düşünüyor.”


Yazı yayımlandıktan kısa süre sonra Twitter’dan iddiayı yalanlayan Ergün, ittifakın ‘ufak hesaplarla’ dağılmayacağını yazdı: “İttifak kolay kurulmadı ufak hesaplarla da dağılmaz. Daha çok yolumuz, büyük iddialarımız var. El ele vererek bu Saray rejimini tarihin çöplüğüne göndereceğiz.”

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