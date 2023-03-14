Kadıgil’in ‘havuz’ denklemine eleştiriler var: ‘İYİP’in CHP’ye yaptığını TİP HDP’ye yapıyor’

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, ittifaklara ilişkin yasal zorunluluklar nedeniyle bazı şehirlerde TİP listesinden seçime girmenin daha doğru olacağını savundu.

‘Seçmen havuzu’ denklemi kuran Kadıgil “İstanbul’da diyoruz ki mesela, yarışabiliriz. HDP de girsin o yarışa. CHP zaten giriyor, İYİ Parti giriyor, biz de girelim TİP olarak” dedi.

Kadıgil’in bu yaklaşımına sosyal medyadan eleştiriler yükseldi: “İyi Parti’nin CHP’ye yaptığını TİP HDP’ye yapıyor. HDP olmasa bugün esameniz okunmazdı. Bu saçmalığa bir son verin!”

Sera Kadıgil. (TİP)

Emek ve özgürlük ittifakında seçim listeleri oluşturma görüşmeleri sürerken Kadıgil, Gerçek Gündem yayınında “TİP Türkiye’nin 81 vilayetinde ve seçim bölgelerinde ayrıca seçime mi girmek istiyor?” sorusunu, ‘koca bir hayır’la yanıtladı.

Kadıgil şöyle devam etti: “Mevcut sistemde TİP’in 81 ilin 81’inde de HDP‘yle rekabet halinde seçime girmesi hepimiz için felaket sonucu doğurur. Bunu savunan hiç kimse de yok açıkçası. HDP’nin istediği, 81 ilin 81’inde de tek partinin tek listeleriyle koordine olalım. Onların fikri bu şekilde daha çok milletvekili kazanılacağı yönünde. Bizim önerdiğimiz modelde şu var; 81 ilin 81’inde de yarışmak elbette akıl karı değil. Bir tek bizim için değil, hiçbir ittifak için bu sistemde akıl karı değil. Mesela Bayburt, Gümüşhane, Aksaray, 52 tane bu şekilde HDP’nin zinhar, TİP’in de vekil çıkartamayacağı iller var. Bu illerde TİP olarak bizim seçime girmemizin HDP’ye bir sandalye bile kaybı dokunmayacak. Bundan herkes emin olabilir. Öbür taraflarda bazı gerçekten stratejik iller var. İsmiyle vereyim. Konya. 50 bin oyu var ama vekil çıkartmak için 85-95 bin arasında bir oy oranına ulaşılması gerekiyor. Biz şunu öneriyoruz; bu gibi illerde, mesela Muğla… HDP’nin bir milletvekili var mı? Yok. Ama HDP’nin oyu var mesela, 40 bin oyu var. Böyle yerlerde tespit edelim ve diyoruz ki buraların bazılarında, hepsinde de değil, bazılarında en işimize gelecek şekilde gerekirse TİP listesinden girelim. Yine mesela, bunları farzı mahal olarak söylüyorum, Muğla üzerinden örnek vermeye devam edeceğim. HDP’nin orada 40 bin oyu var. TİP’in de bir karşılığı var. Biz bunu görüyoruz. Ben defalarca gittim. TİP’in bir karşılığı var. Daha önemli bir şey söyleyeceğim. TİP bu karşılığı HDP tabanından almıyor, elimizde anketler var, bizim, bize oy vereceğini söyleyen, ki son ankette yüzde 3 artık bu, Yön Eylem’in son anketi, insanın çok küçük bir kısmı daha önce HDP’ye oy vermiş. Bizim seçmenimizle HDP’nin tabanı bir değil..”

Kadıgil, İstanbul’la ilgiliyse şöyle dedi: “Kontenjan talebimiz yok. İstanbul’da diyoruz ki mesela, yarışabiliriz. HDP de girsin o yarışa. CHP zaten giriyor, İYİ Parti giriyor, biz de girelim TİP olarak.”

Kadıgil,, “Oy kaybettirmez mi ittifaka? Mesela İstanbul 1’inci Bölgede 1’inci sırada Sera Kadıgil var, öbür tarafta Mithat Sancar var. Bu yarış iki partiye zarar vermez mi?” yolundaki soruya şu yanıtı verdi: “Eğer ki benzer seçmen havuzuna sesleniyor olsaydık bunun cevabı Evet olurdu. Mithat Hoca’nın oy alacağı taban başka, Sera’nın oy alacağı taban başka.”

Kadıgil’in açıklamalarına eleştiriler şöyle:

Sayın @serakadigil siz hangi seçmen kitlesine hitap ediyorsunuz.Biraz cahilizde aydınlatın bizi! HDP ülkenin bütün kentlerinden ve halkından oy almıştır. Sizin seçmen kitleniz nerede onu anlamadık. @ibrahim_gezici @EliasYpsilantis @thurkun_ https://t.co/6Jhq6dYmdO — Şerif Bendaş (@BendasSerif) March 14, 2023

"Vay bee" diyorum, başka bir şey diyemiyorum. https://t.co/8SMmCHnwue — İrfan Aktan (@irfanaktans) March 14, 2023

tip'in kendi gücünü, potansiyelini görmek istemesini anlayabilirim ama konya'yı, muğla'yı örnek verip "hdp'nin birinde 50 bin, birinde 40 bin oyu var, oralarda hdp değil tip aday göstersin" demekte yaman bir çelişki var. https://t.co/ARRpyvJYnE — rober koptaş (@roberkoptas) March 14, 2023

İşinize gelen yerde HDP size oylarını yağdırsın, işinize gelmeyen yerde rekabet edin. Şark kurnazı. Henüz kendi oylarınla tek vekil bile çıkarmamış bir partisin sen. Bu nasıl bir özgüven, nasıl bir şımarıklık. https://t.co/QFhaFYk6R2 — Engin Barış Kalkan (@harman_kaplan) March 14, 2023

tarlabaşı gibi tipi var, nişantaşı kadar milletvekilliği istiyor https://t.co/CLoOuJDDSW pic.twitter.com/GdUaLd6jZs — sosyo prenses (@sosyoprensess) March 14, 2023

Bence TİP, kendi listesiyle ittifaktan bağımsız seçime girsin. Bakalım %1'ri bulabilecek mi https://t.co/YeqFG5fw3h — Şeğ Hadi☎️ (@Dr_KingSchult_) March 14, 2023

TİP'in gereksiz ve kontrolsüz bir egosu var. Bence emek ittifak dışı seçime girsin %.0.5 oy oranını görsün. Realite ile ütopya arasında ince bir çizgi var oda halkın nabzının attığı sokaktır. https://t.co/MFTlnXhu7q — Cahit TUNÇ (@mamoste62) March 14, 2023

TİP tahminimden çok daha hızlı bir şekilde hayatımızdan çıkacak. Onlar da girsin dedikleri HDP sayesinde meclis performansları olduğunu devamlı unutuyorlar nedense ama hatırlatırız. https://t.co/wAgS08Hj0J — Uraz Kaspar (@urazkaspar) March 14, 2023

Yüzde 1’lik bile oyu olmayanların girdiği havaya bakın hele.

“İstanbul’da yarışalım” demiş… https://t.co/7mIjgHAQYZ — Şeyhmus Diken (@SeyhmusDiken) March 14, 2023

Kadıköy işçi partisi, TİP, istanbulda 1.5 milyon oyu olan Halkların denokratik partisi HDP karşısında yarışa girmek istiyor; umarım seçime kendi adınıza girer de halkların tokadını yiyince boyunuzun ölçüsünü alırsınız. https://t.co/UEvdqmVJUq — yoldançıkan (@juvenallis) March 14, 2023

Biz yeter ki faşizm gitsin derdindeyiz, TİP ise HDP’ye karşı el yükseltme derdinde. Yazık. https://t.co/QcE5BbIzke — Royem (@Royem_zelya) March 14, 2023

Çok açık söylüyor HDP sadece Kürtlerden oy alıyor bizimle ilgisi yok diyor ama muğla konya gibi yerlerde direkt o Kürt oyları bize devredilsin diyor. https://t.co/SrdEWi0mVk — davud 🇮🇱 (@vlad3davud) March 14, 2023