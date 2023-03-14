Kadıgil’in ‘havuz’ denklemine eleştiriler var: ‘İYİP’in CHP’ye yaptığını TİP HDP’ye yapıyor’

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, ittifaklara ilişkin yasal zorunluluklar nedeniyle bazı şehirlerde TİP listesinden seçime girmenin daha doğru olacağını savundu.
‘Seçmen havuzu’ denklemi kuran Kadıgil “İstanbul’da diyoruz ki mesela, yarışabiliriz. HDP de girsin o yarışa. CHP zaten giriyor, İYİ Parti giriyor, biz de girelim TİP olarak” dedi.
Kadıgil’in bu yaklaşımına sosyal medyadan eleştiriler yükseldi: “İyi Parti’nin CHP’ye yaptığını TİP HDP’ye yapıyor. HDP olmasa bugün esameniz okunmazdı. Bu saçmalığa bir son verin!”
Emek ve özgürlük ittifakında seçim listeleri oluşturma görüşmeleri sürerken Kadıgil, Gerçek Gündem yayınında “TİP Türkiye’nin 81 vilayetinde ve seçim bölgelerinde ayrıca seçime mi girmek istiyor?” sorusunu, ‘koca bir hayır’la yanıtladı.
Kadıgil şöyle devam etti: “Mevcut sistemde TİP’in 81 ilin 81’inde de HDP‘yle rekabet halinde seçime girmesi hepimiz için felaket sonucu doğurur. Bunu savunan hiç kimse de yok açıkçası. HDP’nin istediği, 81 ilin 81’inde de tek partinin tek listeleriyle koordine olalım. Onların fikri bu şekilde daha çok milletvekili kazanılacağı yönünde. Bizim önerdiğimiz modelde şu var; 81 ilin 81’inde de yarışmak elbette akıl karı değil. Bir tek bizim için değil, hiçbir ittifak için bu sistemde akıl karı değil. Mesela Bayburt, Gümüşhane, Aksaray, 52 tane bu şekilde HDP’nin zinhar, TİP’in de vekil çıkartamayacağı iller var. Bu illerde TİP olarak bizim seçime girmemizin HDP’ye bir sandalye bile kaybı dokunmayacak. Bundan herkes emin olabilir. Öbür taraflarda bazı gerçekten stratejik iller var. İsmiyle vereyim. Konya. 50 bin oyu var ama vekil çıkartmak için 85-95 bin arasında bir oy oranına ulaşılması gerekiyor. Biz şunu öneriyoruz; bu gibi illerde, mesela Muğla… HDP’nin bir milletvekili var mı? Yok. Ama HDP’nin oyu var mesela, 40 bin oyu var. Böyle yerlerde tespit edelim ve diyoruz ki buraların bazılarında, hepsinde de değil, bazılarında en işimize gelecek şekilde gerekirse TİP listesinden girelim. Yine mesela, bunları farzı mahal olarak söylüyorum, Muğla üzerinden örnek vermeye devam edeceğim. HDP’nin orada 40 bin oyu var. TİP’in de bir karşılığı var. Biz bunu görüyoruz. Ben defalarca gittim. TİP’in bir karşılığı var. Daha önemli bir şey söyleyeceğim. TİP bu karşılığı HDP tabanından almıyor, elimizde anketler var, bizim, bize oy vereceğini söyleyen, ki son ankette yüzde 3 artık bu, Yön Eylem’in son anketi, insanın çok küçük bir kısmı daha önce HDP’ye oy vermiş. Bizim seçmenimizle HDP’nin tabanı bir değil..”
Kadıgil, İstanbul’la ilgiliyse şöyle dedi: “Kontenjan talebimiz yok. İstanbul’da diyoruz ki mesela, yarışabiliriz. HDP de girsin o yarışa. CHP zaten giriyor, İYİ Parti giriyor, biz de girelim TİP olarak.”
Kadıgil,, “Oy kaybettirmez mi ittifaka? Mesela İstanbul 1’inci Bölgede 1’inci sırada Sera Kadıgil var, öbür tarafta Mithat Sancar var. Bu yarış iki partiye zarar vermez mi?” yolundaki soruya şu yanıtı verdi: “Eğer ki benzer seçmen havuzuna sesleniyor olsaydık bunun cevabı Evet olurdu. Mithat Hoca’nın oy alacağı taban başka, Sera’nın oy alacağı taban başka.”
Kadıgil’in açıklamalarına eleştiriler şöyle: