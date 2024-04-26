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Yaramazlara biraz batar!

TFF Fenerbahçe’nin para cezasını indirdi

Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe’ye verilen para cezasında indirime gidildi.

Fotoğraf: AA

Fenerbahçe, talepleri karşılanmadığı gerekçesiyle Galatasaray’la oynanan Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkmış, karşılaşmanın ikinci dakikasında sahadan çekilmişti.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu nedenle Galatasaray’ı 3-0 hükmen galip ilan etmişti. Sarı lacivertli ekibe de 4 milyon lira para cezası vermişti.

Fenerbahçe karara itiraz etmişti. TFF Tahkim Kurulu itirazı kabul etti ve 4 milyon liralık para cezasını 400 bin liraya indirdi.

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Akşam Postası / 30 Nisan 2024

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