TFF Fenerbahçe’nin para cezasını indirdi

Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe’ye verilen para cezasında indirime gidildi.
Fenerbahçe, talepleri karşılanmadığı gerekçesiyle Galatasaray’la oynanan Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkmış, karşılaşmanın ikinci dakikasında sahadan çekilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu nedenle Galatasaray’ı 3-0 hükmen galip ilan etmişti. Sarı lacivertli ekibe de 4 milyon lira para cezası vermişti.
Fenerbahçe karara itiraz etmişti. TFF Tahkim Kurulu itirazı kabul etti ve 4 milyon liralık para cezasını 400 bin liraya indirdi.