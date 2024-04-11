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Yaramazlara biraz batar!

PFDK’dan Fenerbahçe’ye Süper Kupa cezası

PFDK, Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçını terk etmesinden dolayı hükmen mağlup sayıldığını ve 4 milyon lira para cezası verildiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sayfasında yer alan açıklamaya göre cezalar şöyle:


* Galatasaray’a Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin lira para cezası

Aynı müsabakada Galatasaray’a, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100 bin lira para cezası

* Fenerbahçe’ye Süper Kupa’da başlamış müsabakayı terk etmesinden dolayı 4 milyon liraz para cezası

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin idarecisi Ahmet Ketenci’ye, başlamış müsabakadan takımı çektiği için sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti. ve 520 bin lira para cezası

Ne olmuştu?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan’da Olympiakos’la oynanacak maç nedeniyle fikstürünün sıkışacağını belirterek Süper Kupa finalinin ertelenmesini istemişti.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu talebi reddetmişti.

Fenerbahçe sonrasında TFF’ye iki talepli bir mektup göndermişti. Hem erteleme hem de maça yabancı hakemin atanması istenmişti.

Fenerbahçe yönetimi bu talepler kabul edilmezse maça U19 takımıyla çıkacağını bildirmişti.

TFF bu talebi de reddedince beklenen oldu. Fenerbahçe U19 takımıyla maça çıktı.

İlk dakikada Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı golünü kaydetti. Ve bunun üzerine 2’nci dakikada Fenerbahçe sahadan çekildi.

Süper Kupa finali: Fenerbahçe sahadan çekildi

TFF Fenerbahçe’nin taleplerini reddetti

Fenerbahçe, isteği karşılanmazsa Süper Kupa’ya U19 takımıyla çıkacak

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