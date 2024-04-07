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Yaramazlara biraz batar!

Süper Kupa finali: Fenerbahçe sahadan çekildi

Süper Kupa’da Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin 2’nci dakikasında sahadan çekildi.

Fotoğraf: AA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan’da Olympiakos’la oynanacak maç nedeniyle fikstürünün sıkışacağını belirterek Süper Kupa finalinin ertelenmesini istemişti.


Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu talebi reddetmişti.

Fenerbahçe sonrasında TFF’ye iki talepli bir mektup göndermişti. Hem erteleme hem de maça yabancı hakemin atanması istenmişti.

Fenerbahçe yönetimi bu talepler kabul edilmezse maça U19 takımıyla çıkacağını bildirmişti.

TFF bu talebi de reddedince beklenen oldu. Fenerbahçe U19 takımıyla maça çıktı.

İlk dakikada Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı golünü kaydetti.

Ve bunun üzerine 2’nci dakikada Fenerbahçe sahadan çekildi.

Kararı TFF verecek

Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe’nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı tatil etti.

Hükmen mağlubiyet kararını hakem raporuna göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) verecek.

PFDK’nın verdiği kararı Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu’na taşıyabilir.

Fenerbahçe’den açıklama

Fenerbahçe’nin X hesabından konuya ilişkin şu açıklama geldi:

“Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki; Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden dünyanın en büyük spor kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz.”

TFF Fenerbahçe’nin taleplerini reddetti

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