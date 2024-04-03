TFF Fenerbahçe'nin taleplerini reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Fenerbahçe’nin Süper Kupa Finali’ne ilişkin taleplerinin reddettiği bildirildi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan’da Olympiakos’la oynanacak maç nedeniyle fikstürünün sıkışacağını belirterek Süper Kupa finalinin ertelenmesini istemişti.

Ancak TFF bu talebi kabul etmemişti.

Fenerbahçe yönetimi bugün TFF’ye yeni bir yazı gönderdi. Yazıda eğer yarına kadar maç ertelenmez ve yabancı hakem atanmazsa sahaya U19 takımıyla çıkılacağı belirtilmişti.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’na göre TFF talepleri reddetti.