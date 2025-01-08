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Yaramazlara biraz batar!

Tesla patlatan asker, saldırıyı ChatGPT’yle planlamış

ABD’de yeniden başkanlığa seçilen Donald Trump’a ait Las Vegas’taki otelin önünde Tesla patlatan askerin saldırıyı ChatGPT’yle planladığı ortaya çıktı.

Fotoğraflar: AA

Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill şunları söyledi:


“Sanırım bu, ABD topraklarında ChatGPT’nin belirli bir (patlayıcı) cihaz kurmak ve bilgi edinmek için kullanıldığı ilk saldırı. Aynı zamanda kolluk kuvvetleri ve diğer birimlerle paylaşmamız gereken öğretici bir olay.”

Saldırgan ChatGPT’yi kullanarak gerekli patlayıcı miktarını ve havai fişek satın alabileceği yerleri araştırmış. Ayrıca havai fişeklerin patlayıcı potansiyelini de yapay zekadan öğrenmiş.

Emniyet yetkilileri, ChatGPT’nin patlayıcılar veya ateşli silahlarla ilgili sağladığı spesifik bilgileriyse açıklamadı.

Otelin önündeki patlama

1 Ocak’ta yerel saatle sabah 08:15 civarında Las Vegas’taki Trump otelinin önünde Tesla marka bir araç patlayarak yanmıştı.

Araçtaki saldırgan ölmüş, yedi kişiyse hafif yaralanmıştı.

Yetkililer, saldırganın ABD ordusundan 37 yaşındaki Matthew Alan Livelsberger olduğunu duyurmuştu.

Livelsberger’in patlamadan önce kafasına ateş ettiği ve silahın ayaklarının dibinde bulunduğu belirtilmişti.

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