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Yaramazlara biraz batar!

Tesla fabrikasına yansıtılan Nazi sloganına soruşturma

Almanya’da aşırı sağ karşıtı aktivistlerin ABD’li milyarder Elon Musk’a ait Tesla fabrikasına yansıttığı ‘Heil Tesla’ yazısına soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: @politicalbeauty / X

Elon Musk’ın ABD Başkanı Donald Trump için düzenlenen yemin töreni sonrasında yaptığı ve Nazi selamına benzetilen el hareketi Almanya’da protesto edildi.


Berlin yakınlarındaki Tesla fabrikasının dış yüzeyine Musk’ı bir kolu havada gösteren fotoğraf ve Nazi döneminin sembollerinden ‘Heil Tesla’ (Yaşasın Tesla) yazısı yansıtıldı.

DW Türkçe‘nin haberine göre yazıyı fabrikaya Alman ‘Center for Political Beauty’ ve İngiliz aktivist grubu ‘Led by Donkeys’ üyeleri, çarşamba gecesi projeksiyon cihazı kullanarak yansıttı.

Almanya’da Nazi sembol ve sloganlarının kullanılması yasak.

Frankfurt (Oder) savcılığı kimliği belirsiz kişilerin anayasaya aykırı semboller kullanıldığını iddia ediyor.

Musk, hareketin ‘Nazi selamı’ olduğunu reddetmiş, seyircilere “Kalbim sizlerle” dediğini savunmuştu.

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