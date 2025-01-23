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Yaramazlara biraz batar!

Netanyahu, Elon Musk'ın 'Nazi selamına' arka çıktı: İsrail'in büyük dostudur

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nazi selamına benzetilen hareketi tartışılan Amerikalı milyarder Elon Musk’a arka çıktı. Netanyahu, “Elon, İsrail’in büyük bir dostudur” dedi.

Elon Musk… Fotoğraf: New York Times

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, 21 Ocak’taki yemin töreniyle dört yıl aradan sonra resmen Beyaz Saray’a dönmüştü.


Törenin ardından mitingde dans ederek sahneye gelen dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ‘Zafer dediğin böyle olur’ demişti.

Musk, konuşması sırasında Nazi selamına benzer bir hareket yapmıştı. Tesla CEO’su, Trump’ın destekçilerine başkanı tekrar seçtikleri için teşekkür ederken göğsünü yumrukladı ve sağ kolunu havaya kaldırdı.

Gelen tepkilerin ardından Musk’ın X’te “Radikal solcular, Hamas’ı övmek yerine bana Nazi demek için zaman ayırdıkları için üzgünler” dediği paylaşımını Netanyahu alıntıladı.

“Elon, İsrail’in büyük bir dostudur” yazan Netanyahu, Musk’ın 7 Ekim 2023’ten sonra İsrail’i ziyaret ettiğini hatırlattı.

76 yaşındaki siyasetçi Musk’ın İsrail’i her zaman ‘güçlü şekilde’ desteklediğini belirterek teşekkür etti.

Elon Musk: Zafer dediğin böyle olur

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