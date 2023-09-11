Tecavüzden suçlu bulunan Musa Orhan’a ‘hakaret’ten Tan Taşçı’ya para cezası

Batman’da intihar eden İpek Er’e tecavüz etmekten suçlu bulunup serbest bırakılan eski uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Ezgi Mola’ya desteğini paylaşan Tan Taşçı hakkında ‘hakaret’ davası açıldı. Taşçı, 65 gün adli para cezası karşılığında 1300 lira para cezasına çarptırıldı.

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Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı.

Orhan hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı‘ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmış, tutuksuz yargılanırken tutuklanmasına yönelik talepler reddedilmişti. Orhan daha sonra tecavüzden suçlu bulunup 10 yıl hapis cezasına çarptırılıp serbest bırakılmıştı.

Orhan’ın serbest bırakılması sosyal medyada infiale yol açarken, oyuncu Ezgi Mola‘nın tepkisi ‘hakaret’ sayılmıştı. Mola, 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Ardından Mola’ya desteğini paylaşan oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Hazal Kaya ile şarkıcı Melek Mosso hakkında da Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

DHA’nın haberine göre Orhan bu kez de Ezgi Mola’nın paylaşıma ‘Ezgi Mola’yta hapis istemli hakaret davası açmak ise tecavüzü meşrulaştırmaya çalışmaktır’ yorumunu yapan şarkıcı Tan Taşçı hakkında ‘hakaret’ ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Taşçı hakkında iki yıl dört aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme, Taşçı’nın paylaşım yaptığı tarihte Orhan’ın dava dosyasının istinaf aşamasında olduğunu ve aleyhine kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunmadığını belirtti. Bu sebepten Taşçı’nın sosyal medya hesabından ‘tecavüzcü’ ithamında bulunulmasının ‘yazılı iletiyle hakaret suçu’nu oluşturduğuna karar verildi.

Mahkeme, Taşçı’ya uygulanan indirimlerle 65 gün adli para cezası karşılığında 1300 lira para cezası verip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Taşçı’nın beş yıl denetim süresine tabi tutulmasına da hükmetti.