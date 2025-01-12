Tarım bakanlığı: İhracattan dönen sağlığa zarar verebilecek ürünleri imha ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığı, ihracattan dönen sağlığa zarar verebilecek ürünleri imha ettiğini duyurdu.

Fotoğraflar: Tarım ve Orman Bakanlığı / X

Avrupa, Türkiye’den ithal ettiği sebze ve meyveler dahil birçok gıdayı ‘pestisit’ tespit edildiği gerekçesiyle geri yolluyor.

Diken’in gündeme taşıdığı pestisit kalıntılı gıdalar konusunda bakanlık 7 Ocak’ta harekete geçmişti. Yeni düzenlemeyle gıdaların maksimum pestisit kalıntı limitleri güncellenmişti.

Düzenleme Avrupa Birliği’nin (AB) maksimum kalıntı limitlerini düzenleyen tüzüğü dikkate alınarak hazırlanmıştı.

Bugün de bakanlık X hesabından ihracattan geri dönen sağlığa zarar verebilecek ürünlerin imha edildiğini duyurdu.

Tunus’tan geri dönen patateslerin imha görüntülerinin de olduğu açıklama şöyle:

“İster yurt içi olsun, ister ihracattan dönen olsun, denetim ve analiz neticesinde vatandaşımızın sağlığına zarar verebilecek tüm ürünleri İMHA EDİYORUZ.”