Tarım bakanlığı: İhracattan dönen sağlığa zarar verebilecek ürünleri imha ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığı, ihracattan dönen sağlığa zarar verebilecek ürünleri imha ettiğini duyurdu.
Avrupa, Türkiye’den ithal ettiği sebze ve meyveler dahil birçok gıdayı ‘pestisit’ tespit edildiği gerekçesiyle geri yolluyor.
Diken’in gündeme taşıdığı pestisit kalıntılı gıdalar konusunda bakanlık 7 Ocak’ta harekete geçmişti. Yeni düzenlemeyle gıdaların maksimum pestisit kalıntı limitleri güncellenmişti.
Düzenleme Avrupa Birliği’nin (AB) maksimum kalıntı limitlerini düzenleyen tüzüğü dikkate alınarak hazırlanmıştı.
Bugün de bakanlık X hesabından ihracattan geri dönen sağlığa zarar verebilecek ürünlerin imha edildiğini duyurdu.
Tunus’tan geri dönen patateslerin imha görüntülerinin de olduğu açıklama şöyle:
“İster yurt içi olsun, ister ihracattan dönen olsun, denetim ve analiz neticesinde vatandaşımızın sağlığına zarar verebilecek tüm ürünleri İMHA EDİYORUZ.”