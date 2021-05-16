‘Tam kapanma’da son gün: Nasıl açılacağız

‘Tam kapanma’nın bitmesine bir gün kala gözler yine ‘meşhur‘ kabine toplantısında.

Fotoğraf: DHA

Türkiye, 29 Nisan Perşembe akşam 7’den 17 Mayıs Pazartesi sabah 5’e kadar tam kapanma sürecine girmişti.

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O günlerde 30 bin üzerinde seyreden günlük vaka sayısı dün 11 bin 472’ye kadar düştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘tam kapanma’yı duyurduğu gün şu ifadeleri kullanmıştı: “Avrupa’nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, biz geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır.”

Bu süreçte aşılanmanın hızlanması amaçlansa da beklenen olmadı; her iki doz aşını da yaptıranların sayısı 10 milyon 811 bin 129. Bu da nüfusun henüz yaklaşık yüzde 13’ünün aşılarının tamamlandığı anlamına geliyor.

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Türkiye bu şartlarda ‘tam kapanma‘ sona ermesiyle kademeli normalleşmeye geçiyor.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre yarın yapılacak kabine toplantısıdan çıkması beklenen kararlar şöyle:

*Haziran başına kadar kafeler, restoranlar, lokantalar kademeli, sosyal mesafeli, açık alanda oturma kurallı, saat ve kişi sınırlamalı ve HES kodu koşullu olarak akşam saat 20.00’de kapanma şartıyla açılacak.

*Sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayına kadar saat 21.00’den sonra uygulanacak.

*Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yalnızca pazar günü sürmesi bekleniyor.

*İkinci aşamanın uygulanacağı haziran ayında vaka/ölüm sayılarının hedeflenen seviyeye gelmesi halinde pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırılacak.

*Okullarda, uzaktan eğitime sonbahara kadar devam edilecek.

*Vaka sayılarının 5 bin hedefinin altına inmesi halinde düğün, nişan, asker uğurlama gibi etkinliklere temmuz ayından itibaren kontrollü şekilde izin verilecek.