Bilim kurulu üyesi: 5 bin vaka ay sonu bile mümkün değil

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, vaka sayısının beş binin altına indirilmesinin ancak temmuz ayında mümkün olabileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Tam kapanma süreci 17 Mayıs’ta sona erecek. Turizm sezonu öncesinde hedefin günlük beş bin vakanın altına inmek olduğu açıklanmıştı. Halihazırda vaka sayısı 11 bin seviyelerinde.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan profesör, vaka hedefine mayıs sonunda dahi ulaşılamayacağını, açılmanın ardından vaka sayısının 20 binli rakamlara ulaşacağını kaydetti.

Bilim kurulu üyesi, şimdiki durum devam ederse ancak temmuzda hedefe ulaşılacağını dile getirdi.

Prof. Dr. Akın, aylık 300 bini aşan vakanın olduğu ülkede normalleşmeden söz edilemeyeceğini belirterek “Bir yandan gösteri, diğer yandan şampiyonluk kutlaması için sokağa gidişle 5 binli rakamlara ancak temmuz başında ineriz” dedi.

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Prof. Dr. Levent Akın, daha önce hazırlayıp Sağlık Bakanlığı’na sundukları ancak uygulamasında sorun yaşanan kademeli açılma planının devreye konulmasını istedi.

Bu planda kırmızı kentlerde tam kapanma, mavi kentlerde normalleşme öngörülüyor.