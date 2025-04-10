Tahliye edilen Berkay Gezgin: Siz mücadele verdiğiniz için biz buradayız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaları protestolarda gözaltına alınıp tutuklanan Berkay Gezgin, bugün tahliye edildikten sonra “Siz mücadelenizi verdiğiniz için biz buradayız” dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İBB binasının bulunduğu Saraçhane başta olmak üzere birçok yerde eylemler yapılmış, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul başsavcılığı, 8 Nisan’da İstanbul’daki eylemlerle ilgili toplam ayrı 20 soruşturma yürütüldüğünü, 829 kişiden 819’una kamu davası açıldığını duyurmuştu. Başsavcılık açıklamasına göre 278’i tutukluydu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise dün tutuklu sayısını 270 olarak vermişti.

Bugün önce İstanbul 61’inci Asliye Ceza Mahkemesi, akademisyen Levent Dölek ve üç kişinin, sonra İstanbul 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tutuklu gençlerden 25’inin tahliyesine hükmetmişti.

Gençlerden 102’si için daha tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler arasında İmamoğlu’nun 2019’daki seçim sloganının (‘Her şey çok güzel olacak’) mimarı Berkay Gezgin de vardı.

Gezgin, tahliye edildikten sonra şunları söyledi: “Mücadeleyi biz içerideyken dışarıda sürdürdüğünüz için çok teşekkür ederiz. Unutmayın ki milletin iradesinin önüne kimse geçemez. Siz mücadelenizi verdiğiniz için şu anda biz buradayız. Çok sağolun. Ekrem başkanı da çıkaracağız en kısa sürede. Her şey çok güzel olacak.”