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Yaramazlara biraz batar!

Berkay Gezgin dahil: 102 gence daha tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaları protesto eylemlerinde gözaltına alınıp tutuklanan gençlerden 102’si için daha tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler arasında Berkay Gezgin de var.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İBB binasının bulunduğu Saraçhane başta olmak üzere birçok yerde eylemler yapılmış, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.


İstanbul başsavcılığı, 8 Nisan’da İstanbul’daki eylemlerle ilgili toplam ayrı 20 soruşturma yürütüldüğünü, 829 kişiden 819’una kamu davası açıldığını duyurmuştu. Başsavcılık açıklamasına göre 278’i tutukluydu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise dün tutuklu sayısını 270 olarak vermişti.

İstanbul 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi bugün tutuklu gençlerden 25’inin tahliyesine hükmetmişti.

Gençlerden 102’si için daha tahliye kararı verildi.

Tahliye edilenler arasında İmamoğlu’nun seçim sloganının (‘Her şey çok güzel olacak’) mimarı Berkay Gezgin de var.

Gezgin geçen pazar CHP Parti Meclisi üyeliğine seçilmişti.

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Berkay Gezgin dahil: 102 gence daha tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınan gençlerden 102’si için daha tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler arasında Berkay Gezgin de var.