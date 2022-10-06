Swap anlaşması: Güney Kore’den Türkiye’ye 780 milyon dolar

Güney Kore swap anlaşmasının 780 milyon dolar karşılığı bölümü geçen hafta Merkez Bankası (MB) hesaplarına geçti.

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Bugün açıklanan rezerv verilerinden bankacıların hesaplamasına göre, 2 milyar dolar karşılığı lokal para birimleri olarak yapılan ilk anlaşmanın yaklaşık yarısı hesaplara geçmiş oldu. MB’nin tüm swap anlaşmaları lokal para birimleriyle düzenleniyor.

Türkiye’nin diğer ülkelerle imzaladığı swap anlaşmaları

Güney Kore’yle Türkiye arasındaki swap anlaşması Ağustos 2021’de imzalanmıştı.

MB’nin Çin’le 6 milyar dolar, Katar’la 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri’yle yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore’yle de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.

MB swap anlaşmalarından çok son dönemde rezerv para birimi cinsi mevduat depo hesaplarını da artıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da rezervlerin arttığı sırada ‘dost ülkeler destekliyor’ demişti.

Son dönemde rezervleri destekleyen bir başka öne çıkan işlemse Rus Rosatom’un nükleer santral inşası için iki defada yaklaşık 5 milyar dolarlık aktarımı olmuştu. Bu işlem aynı dönemde yaklaşık 6.1 milyar dolarlık swap olarak MB’ye gelmişti.

Piyasalar 20 milyar dolarlık santral için Rosatom’un önümüzdeki dönemde yeni kaynak aktarılıp aktarılmayacağını da izliyor.