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Yaramazlara biraz batar!

Sudan’da 72 saatlik ateşkes

Sudan’da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 72 saatlik yeni ateşkes kararı aldı.

Fotoğraf: AA

HDK’den yapılan açıklamada, ABD’nin arabuluculuğu ile insani yardım koridorları açmak, vatandaşların ve bölge sakinlerinin hareketini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak hastanelere ve güvenli bölgelere ulaşmak ve diplomatik misyonları tahliye etmek amacıyla gece yarısından itibaren 72 saatlik insani ateşkes kararı alındığını bildirdi.


HDK’nin yabancıların ve diplomatik misyonların ülkeyi güvenli bir şekilde terk etmelerini sağlamak için işbirliğine hazır oldukları ifade edilen açıklamada, ilan edilen ateşkes süresince ona bağlı kalınacağı kaydedilerek “Karşı tarafa ateşkese uymaması nedeniyle devam eden ihlallere karşı uyarıda bulunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Aljazeera kanalına açıklama yapan askeri bir yetkili de ordunun ABD’nin arabuluculuğunda 3 günlük bir ateşkesi kabul ettiğini aktardı.

Ne olmuştu?

Ekim 2021’deki darbeden bu yana Sudan, bir generaller konseyi tarafından yönetiliyor ve anlaşmazlığın merkezinde iki askeri yetkili var. Bunlardan birisi silahlı kuvvetlerin başı ve fiilen ülkenin devlet başkanı olan General Abdulfettah el-Burhan. Anlaşmazlığın diğer tarafındaysa onun yardımcısı ve Hızlı Destek Güçleri’nin (HDK) lideri General Muhammed Hamdan Dagalo var.

Ana anlaşmazlık noktalarından biri, 100 bin kişilik HDK’yi orduya dahil etme planları ve daha sonra yeni gücü kimin yöneteceği. Bu anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüştü.

15 Nisan’da başkent Hartum ve çeşitli şehirlerinde, Sudan ordusuyla HDK arasında silahlı çatışmalar başladı.

Çatışmalardan dolayı ABD elçiliğini kapatırken, Türkiye, Fransa ve ABD gibi ülkeler de vatandaşlarını ülkeden tahliye ediyor.

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