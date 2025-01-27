'Skandal dolandırıcılık': Ateş hakkındaki iddianame ana davayla birleştirildi

‘Skandal dolandırıcılık’ kapsamında Denizbank’ın eski genel müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında 24 müştekiye karşı ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla düzenlenen iddianame ana dava dosyasıyla birleştirildi.
Ateş ve Aydoğdu hakkındaki iddianameyi mahkeme heyeti kabul ederek ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.
Ayrıca mahkeme heyeti, ana dava dosyasındaki müştekilere yeni eklenen sanıklar Ateş ve Aydoğdu hakkındaki şikayet ve delillerini bildirmelerini istedi.
Müştekilerin duruşmaya gelmedikleri takdirde haklarında zorla getirme kararı çıkarılabileceği bildirildi.
Ateş 1 Ocak 2025 itibarıyla görevinden ayrılmış, yerine eski Garanti BBVA genel müdürü Recep Baştuğ getirilmişti. Aydoğdu da başka bir bankanın başını getirilmişti.
İddianame
İstanbul başsavcılığının, 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle hazırladığı iddianame, eksiklikler olduğu gerekçesiyle mahkemece iade edilmişti.
Eksikleri tamamlanıp mahkemeye yeniden gönderilen iddianamede Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ‘şüpheli’ sıfatıyla yer alıyor.
Müşteki sıfatıyla yer alan iddianamedeki bazı isimler şöyle:
- Fatih Terim
- Arda Turan
- Buse Terim
- Emre Belözoğlu
- Emre Çolak
- Fernando Muslera
- Selçuk İnan
İddianamede Ateş ve Aydoğdu’nun 24 müştekiye karşı ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla 72’şer yıldan 240’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.