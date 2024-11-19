‘Skandal dolandırıcılık’ davası: Hakan Ateş’in 240 yıla kadar hapsi istendi

‘Skandal dolandırıcılık’ kapsamında Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş hakkında 240 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hakan Ateş. Fotoğraf: AA

Denizbank’ın Levent Büyükdere şubesinin başındaki Seçil Erzan, geçen yıl 11 Nisan’da ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Erzan, Fatih Terim ve Arda turan başta olmak üzere Galatasaray camiasından tanınmış isimler dahil onlarca müşterisini bir ‘fon’ üzerinden yüksek getiri vaadiyle on milyonlarca dolar dolandırmaktan yargılanıyor.

Takipsizlik verilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, skandal patlak verdikten sonra 10 aylık soruşturma sürecinin sonunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) raporuna dayanarak Ateş ve o dönemki yardımcısı Mehmet Aydoğdu dahil üst düzey Denizbank yöneticilerinin ‘zimmet‘ suçu işlediğine ilişkin kovuşturma yürütmeye değer bir bulguya rastlamamamış, Denizbank yönünden takipsizlik kararı vermişti.

Tepe isimlere hapis istemi

Aynı büronun hazırladığı iddianamede başından beri dava konusu dolandırıcılıkla ilgisi bulunmadığını savunan Ateş ve Aydoğdu şüpheli olarak yer aldı.

İkili 24 müştekiye karşı müştereken ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işlemekle suçlanıyor ve ikisinin de her bir mağdur bakımından üç yıldan 10 yıla, toplamda 72 yıldan 240 yıla kadar hapsi isteniyor. 24 müşkeki arasında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan da var.

İddianameden satırbaşları şöyle:

*Seçil Erzan 600 şubesi bulunan Denizbank’ın bir şubesinin müdürüydü. İfadesinde de belirttiği gibi herhangi bir şube müdürünün bu şekilde ‘illegal fon’ adı altında müştekilerden para alması mümkün değil.

*Bu nedenle müştekilerin bir kısmıyla yakinen iletişim ve ilişki halinde olan şüpheliler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun ‘yüksek faiz getirili illegal fondan’ haberdar olduğu değerlendiriliyor.

*Müşteki Arda Turan’ın yüksek meblağlı kredi işlemi şüphelilerin bilgisi ve talimatı dahilinde hızlandırılıp gerçekleştirildi. Fatih Terim’in kredi borcunun Mehmet Aydoğdu’nun talimatıyla Seçil Erzan tarafından karşılanması da şüphelilerle Erzan arasındaki fikir ve eylem birliğini gösteriyor.

‘Suçlamaları kabul etmiyorum’

İddianamede Hakan Ateş’in ifadesine de yer verilerek ağzından şunlar aktarıldı.

“7 Nisan 2023’te dolandırıcılık olayından haberi olduktan sonra bankanın avukatlarıyla savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunduk. Aynı gün müşteki Fatih Terim’le telefonda konuştuk, bir gün sonra görüşmek üzere randevulaştık. Terim, müştekiler Turan ve Belözoğlu’yla yanma geld ve söz konusu olayla ilgisinin olmadığını savundu.”

Atılı suçlamayı kabul etmeyen Ateş’in şunları söylediği aktarıldı:

“Herhangi bir fonun kurulması zaten SPK iznine tabidir. Bizim bu konuda herhangi bir inisiyatif almamız zaten söz konusu değildir. Bu fonlar zaten internet üzerinden bütün dünyaya açıktır.

Hiçbir şekilde saklı, gizli, özel bir fon olarak adlandırılabilecek bir fon, sadece bizim bankamız özelinde değil, dünyada mümkün değildir. Bu husus bundan rant elde edebilecek insanların uydurmasıdır.

Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu isimli şahıslar en ufak bir bankacılık işleminde bile beni saat fark etmeksizin arayabilecek insanlardır. Hatta Fatih Terim en ufak bir kredi meselesinde beni aramıştır.

Bu şekilde beni arayabilecek insanlar, bahsi geçen milyon dolarları Seçil Erzan isimli şahsa teslim etmeden önce beni arayıp sormamaları da çok garip bir durumdur. Hatta paralar geri ödenmemeye başladıktan sonra bile bu mağduriyetlerini beni arayarak bildirmemişlerdir, ta ki 7 Nisan’a kadar.”

‘Fonun kurulmasıyla ilgili bilgi sahibi olmadım’

İddianamede diğer şüpheli Denizbank’ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun ifadesine de yer verildi:

“Denizbank spor kulüplerine en çok kredi veren bankadır. Muhtemelen benim Galatasaraylı olmam kaynaklı ismim buralarda geçti. Hiçbir şube müdürü bana bağlı değildir. Benim konu hakkında herhangi bir ilgim ve bilgim yoktur.

Ben fonla alakalı bir genel müdür yardımcısı değilim, fonlarla ilgili hususları bilmem. Ayrıca benimle ilgili sahte bir mail düzenlendi. Mailin konusu fonla ilgili onayıma ilişkindi. Bununla ilgili de gerekli mercilerin yaptığı inceleme sonucunda da mailin sahte olduğu ortaya çıktı. Bu maili Semih Kaya’nın kullandığı ortaya çıktı. Bununla ilgili de suç duyurusunda bulunduk.

Söz konusu fonun kurulmasıyla ve işletilmesiyle alakalı bilgi sahibi olmadım. Arda Turan’ı tanırım. Kendisiyle Bebek Balıkçısı isimli restoranda olayların ortaya çıkmasından önce karşılaştık, sohbet ettik. Burada veya başka bir yerde söz konusu mağduriyetiyle ilgili bana herhangi bir anlatımda bulunmadı.

Ayrıca Ayhan Akman’ı da gördüm onunla da aynı şekilde sohbet ettik. Kendisi de herhangi bir şekilde bu mağduriyetlerle ilgili herhangi bir anlatımda bulunmadı.

Bu görüşmeler Aralık 2022 tarihinden önce oldu. Volkan Bahçekapılı’yı Fatih Terim’in yanında yıllar önce bir kere gördüm, Emre Belözoğlu’nu 7 Nisan’dan sonra gördüm. Diğer şahısları tanımam. Seçil Erzan’ın yönettiği bizim de kurduğumuz iddia edilen bu fon bankamızın bilgisi dahilinde değildir.”

İddianamenin ana davanın iddianamesiyle birleştirilip birleştirilmeyeceğine İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi karar verecek.