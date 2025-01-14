Hakan Ateş hakkındaki iddianame yeniden mahkemeye gönderildi

‘Skandal dolandırıcılık’ davasında eski Denizbank genel müdürü Hakan Ateş’le yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkındaki iddianame yeniden mahkemeye gönderildi.

Hakan Ateş. Fotoğraf: AA

Eksiklerin tamamlandığı iddianamede Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ‘şüpheli’, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da olduğu 24 kişiyse ‘müşteki’ olarak yer aldı.

İddianamede Ateş ve Aydoğdu’nun 24 müştekiye karşı ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işledikleri iddiasıyla 72’şer yıldan 240’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İstanbul başsavcılığınca, İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianame eksiklikler olduğu gerekçesiyle iade edilmişti.

Ateş 1 Ocak 2025 itibarıyla görevinden ayrılmış, yerine eski Garanti BBVA genel müdürü Recep Baştuğ getirilmişti.